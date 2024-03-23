Дирижер оркестра из Ленобласти рассказал о спасении музыкантов из «Крокуса»

КП: Дирижер оркестра из Ленобласти рассказал о спасении музыкантов из «Крокуса»

Дирижер оркестра «Таврический» Михаил Голиков рассказал, как спас музыкантов во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его историю приводит издание SPB.KP.RU.

Оркестр из Ленинградской области должен был выступать в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». По словам дирижера Голикова, после начала атаки террористов он буквально инстинктивно спасал коллег. Голиков был за кулисами, когда раздались первые выстрелы, а затем и хлопки.

«Я выглянул в фойе, где и увидел людей в камуфляже с автоматами. Мы были за закрытым залом на сцене, я вбежал и собрал весь оркестр, в общей сложности около 70 музыкантов», — поделился воспоминаниями дирижер.

Оркестр в полном составе оперативно эвакуировался, после чего спрятался в расположенной недалеко от «Крокуса» церкви. Там Голиков успокаивал коллег: «Все живы и целы, нас эвакуируют из церкви».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус».