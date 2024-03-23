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16:31, 23 марта 2024Спорт

Футболисты и тренеры сборной России сдали кровь для пострадавших в теракте

Сборная России по футболу сдала кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футболисты и тренерский штаб сборной России сдали кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмены сделали это в центре крови Федерального медико-биологического агентства.

23 марта бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение о переносе на резервные даты матчей текущего тура всех соревнований, которые проводятся под эгидой организации, из-за теракта в Подмосковье. В список вошли матчи женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, а также региональных соревнований. Отмечалось, что новые даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По последним данным, число жертв теракта увеличилось до 133 человек.

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      Анастасия Борисова
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