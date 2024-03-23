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15:01, 23 марта 2024Силовые структуры

Хозяйка отеля описала следователям живших у нее террористов

«112»: хозяйка отеля описала подозреваемых в теракте постояльцев как тихих людей

Кадр: Telegram-канал 112

Хозяйка отеля «Окружной», к котором жили напавшие на «Крокус» террористы, описала их как тихих людей. Ее слова приводит Telegram-канал «112».

Елена Б. рассказала следователям, что постояльцы не привлекали к себе внимания. «Жили тихо, ничем не примечательные, обычные гости», — прокомментировала она.

Владелица отеля уточнила, что постояльцы заселились в начале марта. Вели себя тихо, ничем «не отсвечивали». При этом, по ее словам, общение с администраторами вел 19-летний парикмахер из Иваново Мухаммадсобир Файзов, так как лучше всех разговаривал по-русски. При заселении постояльцы предъявили паспорта граждан другого государства, добавила Елена Б.

Ранее было опубликовано видео из гостиничного номера, в котором жили террористы. Они снимали небольшой номер в апарт-отеле на севере Москвы.

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      Вера Владзиевская
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