Опубликовано видео из арендованного террористами номера в отеле

«112»: опубликовано видео из отеля на севере Москвы, где жили террористы

Опубликовано видео из номера в апарт-отеле «Окружной» на севере Москвы, который арендовали напавшие на «Крокус» террористы. Кадры приводит Telegram-канал «112».

На кадры, снятых в номере отеля, попала неубранная кровать, раскиданные на полу мелкие вещи. Личные вещи подозреваемых силовики не показали.

Ранее в сети появилось видео с задержанием третьего подозреваемого в атаке на «Крокус Сити Холл». Мужчина, как и его сообщники, пытался спрятаться в лесу Брянской области. Все они планировали пересечь границу с Украиной. Из леса задержанного вывели с окровавленным лицом.