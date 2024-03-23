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19:25, 23 марта 2024Спорт

Игроки российских футбольных клубов сдадут кровь для пострадавших в теракте

Игроки московских «Динамо» и «Спартака» сдадут кровь для пострадавших в теракте

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Игроки российских футбольных клубов сдадут кровь для пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

В пресс-службе «Динамо» рассказали «Спорт-Экспрессу», что врач команды уже связался с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). «Как нам сказали, основная потребность в крови возникает в течение двух недель после случившегося, поэтому нас примут организованной группой», — отмечается в сообщении.

«Спартак» в Telegram-канале объявил, что также примет участие в сборе крови, навестит пострадавших и окажет материальную помощь. 23 марта команда вернется из Баку, где должен был состояться товарищеский матч с местным «Нефтчи», но был отменен.

Ранее 23 марта кровь для пострадавших во время теракта сдали футболисты и тренерский штаб сборной России.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы, и начался пожар.

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      Дарья Коршунова
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