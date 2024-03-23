Кадыров назвал цель врагов России после теракта в «Крокусе»

Кадыров: враги России пытаются использовать национальный вопрос

Враги России пытаются использовать национальный вопрос, чтобы расшатать ситуацию в стране. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, «есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам».

Кадыров отметил, что у России есть опыт борьбы с неонацизмом, поэтому ничего не должно помешать пресечению националистических проявлений внутри страны. «С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации. Так что давайте благоразумно смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб», — подытожил глава Чечни.