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19:30, 23 марта 2024Россия

Многодетная мать с мужем и сыном пропали после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» пропала многодетная мать с мужем и сыном

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

После теракта в «Крокус Сити Холле» без вести пропала 44-летняя многодетная мать, уроженка Ростовской области, вместе с 41-летним мужем и 12-летним сыном. Об этом сообщает издание Donday.

По данным издания, Виктория Ч. с Василием и сыном Артемием ждали начала концерта группы «Пикник». Во время того, как раздалась стрельба, семья была в зале. В тот момент Виктория была на связи в последний раз.

Старшая дочь Виктории рассказала, что мать звонила ей, когда начали стрелять. «В это время они вышли из самого зала», — сообщила дочь Виктории Ангелина. Больше ей ничего неизвестно.

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После того как информация о происходящем появилась в СМИ и соцсетях, родственники Виктории забили тревогу и стали ей звонить, но безуспешно. Тогда родные Виктории, в поисках возможности начать поиски, принялись обзванивать волонтеров «Крокус Сити Холла», просматривать списки погибших и раненых, а также звонить в больницы. По словам дочери, в списках никого не нашли, возможно, потому что они не взяли документов. Звонки в больницы не дали особенных результатов: по неопознанным лицам ничего не сообщают, говорит Ангелина.

Родственники пропавшей семьи не оставляют попыток отыскать их. Дома Викторию, Василия и Артемия ждут еще три дочери — одной из них не исполнилось даже шести лет.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.

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      Екатерина Кашурникова
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