МВД опровергло наличие российского гражданства у террористов из «Крокуса»

МВД опровергает факт, что все задержанные по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» были гражданами России. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Ирины Волк.

Волк отметила, что распространенные сведения о гражданстве лиц, устроивших теракт в Подмосковье, не соответствуют действительности. «Все они являются иностранными гражданами», — констатировала официальный представитель МВД.

Миграционные подразделения МВД во взаимодействии с коллегами из ФСБ проверяют основания и устанавливают время пребывания каждого из задержанных в России. Также силовые ведомства выясняют адреса фактического проживания и иные значимые обстоятельства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус».