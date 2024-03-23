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18:06, 23 марта 2024Силовые структуры

МВД опровергло наличие российского гражданства у террористов

МВД опровергло наличие российского гражданства у террористов из «Крокуса»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

МВД опровергает факт, что все задержанные по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» были гражданами России. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Ирины Волк.

Волк отметила, что распространенные сведения о гражданстве лиц, устроивших теракт в Подмосковье, не соответствуют действительности. «Все они являются иностранными гражданами», — констатировала официальный представитель МВД.

Миграционные подразделения МВД во взаимодействии с коллегами из ФСБ проверяют основания и устанавливают время пребывания каждого из задержанных в России. Также силовые ведомства выясняют адреса фактического проживания и иные значимые обстоятельства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус».

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      Вера Владзиевская
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