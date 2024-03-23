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13:32, 23 марта 2024Россия

Не попавший на концерт в «Крокусе» москвич рассказал о случайном опоздании

Житель Москвы не попал на концерт группы «Пикник» в «Крокусе» из-за пробок

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Житель столицы по имени Олег рассказал, что собирался на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле», но по случайности не смог на него попасть, передает ТАСС.

Мужчина рассказал, что не смог доехать до концертного зала из-за пробок на дороге. «Не доехали — в пробке встали на "Речном" ("Речной вокзал" — «прим. Ленты.ру»). Повезло», — поделился он.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвалась в здание и открыли огонь по находившимся там людям. Количество пострадавших в общей сложности составило более 130 человек, госпитализированы оказались 107 человек. Также в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.

Утром в субботу, 23 марта, ФСБ сообщила о задержании четырех подозреваемых по делу о теракте.

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      Мария Черкасова
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