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00:20, 23 марта 2024Россия

Опубликованы кадры начала стрельбы у «Крокуса» под Москвой

Появились кадры начала стрельбы у концертного зала «Крокус» под Москвой

В сети появились кадры начала нападения на концертный зал «Крокус» в Подмосковье. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На них видно, как неизвестные выходят из белого Renault и бегут ко входу в концертный зал. Также слышны звуки автоматных очередей. Предварительно, стрелки попали в «Крокус» через парковку и главный вход в здание.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Согласно неофициальным данным, пострадали 144 человека. В опубликованном Минздравом Подмосковья списке пострадавших на данный момент числится 37 строк.

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      Анастасия Шейкина
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