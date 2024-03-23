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17:02, 23 марта 2024Спорт

СКА выиграл первый матч в четвертьфинальной серии с «Автомобилистом»

СКА впервые обыграл «Автомобилист» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

СКА выиграл первый матч в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четвертая встреча команд в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в Екатеринбурге. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Глотов, Александр Гальченюк, Никита Камалов и Марат Хайруллин. У хозяев голы на счету Стефана Да Косты и Алексея Макеева.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч запланирован на 25 марта и должен состояться в Санкт-Петербурге.

Петербургский СКА побеждал в Кубке Гагарина дважды — в 2015 и 2017 годах. «Автомобилист» никогда в истории не завоевывал трофей.

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      Дарья Коршунова
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