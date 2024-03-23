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17:10, 23 марта 2024Бывший СССР

Украинец с ножом напал на сотрудников военкомата

«Страна»: украинец ударил ножом пришедших к нему домой сотрудников военкомата

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата в Волынской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна».

Два представителя ведомства пришли к 50-летнему мужчине домой, чтобы узнать, почему тот не явился по повестке. Однако хозяин бросился на них с холодным оружием и нанес одному из визитеров два удара ножом. Раненого сотрудника военкомата госпитализировали, а нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно о принудительной отправке мужчин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одного из призывников, электрика сняли со столба прямо во время проведения работ в одном из сел. Большинство из новых призывников попались военкомам по пути на работу, в магазин или в ожидании автобуса на остановке.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине необходима новая волна мобилизации, чтобы восполнить существующие потери. «Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы восполнить. А это означает мобилизацию», — отметил он.

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      Вячеслав Агапов
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