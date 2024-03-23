Ветераны группы «Альфа» сравнили теракт в «Крокусе» с «Норд-Остом»

Ветераны группы «Альфа» сравнили теракт в «Крокусе» с трагедией «Норд-Оста». Их слова о том, что по своим масштабам и резонансу теракт в «Крокус Сити Холле» оказался в одном ряду с преступлениями, совершенными в Буденновске, «Норд-Осте» и Беслане, опубликованы на сайте подразделения.

Ветераны заявили, что трагедия в Подмосковье заставила людей проснуться в другой стране. По их словам, раньше террористы выдвигали требования, а теперь убивают ради убийства и запугивания людей. «Террористам ненавистны наши ценности, наши традиции, им ненавистна сама Россия», — говорится в заявлении.

Также ветераны высказали мнение, что после случившегося теракта следует переходить к более жестким мерам. По словам альфовцев, руководство страны должно снять мораторий на смертную казнь для террористов, диверсантов и их руководителей и пособников.

Ветераны группы «Альфа» выразили соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Они также высказали поддержку руководству страны, так как ему в это тяжелое время приходится отвечать за судьбу Отечества.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как уточнил глава ФСБ, среди них находятся четыре террориста.