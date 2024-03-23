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22:58, 23 марта 2024Спорт

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

«Зенит» со счетом 0:1 проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Петербургский «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в товарищеском матче в Белграде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на счету Николы Кнежевича на 82-й минуте.

Перед началом матча фанаты «Црвены Звезды» провели акцию поддержки россиян. Они провели перформанс о российско-сербской дружбе, а также вывесили баннер «Москва. 22.03. Скорбим».

Ранее в «Зените» объяснили, почему не стали отменять товарищескую встречу — ее назвали матчем памяти и единения. «Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках», — отметили в сообщении.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Мужчины в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник».

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