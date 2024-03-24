В США заявили о «больных на голову» ребятах из Вашингтона

Полковник Уилкерсон: Остин безотказный и повторяет заявления Байдена о Путине

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о несуществующих планах России по нападению на НАТО свидетельствует об отсутствии у главы Пентагона своего мнения. Об этом заявил бывший советник госсекретаря полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, Остин лишь повторяет то, что говорит президент США Джо Байден. «Я не могу поверить, чтобы Остин как следует обсуждал с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта», — поделился полковник.

Он также счел абсурдными любые заявления о мифических планах российского лидера Владимира Путина по нападению на Североатлантический альянс. По словам экс-советника госсекретаря, президент РФ, в отличие от американцев, осознает, что прямой конфликт между Россией и Западом несет опасность для всего мира. «Я не знаю, что употребляют Остин, Байден, [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан, [госсекретарь США Энтони] Блинкен и другие ребята в Вашингтоне, но я уверен, что они больные на голову и место им в психлечебнице», — заявил Уилкерсон.

Ранее Остин заявил, что если Украина потерпит поражение, начнется война РФ и НАТО. В свою очередь, в России назвали слова Остина безумными.