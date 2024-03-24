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16:23, 24 марта 2024Наука и техника

В Британии оценили российскую бомбу ФАБ-3000

Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительные удары по ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Минобороны России

Российские фугасные авиабомбы ФАБ-3000 позволят наносить разрушительные удары по укрепленным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможности бомбы оценил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube.

«Русские и так наносят колоссальный ущерб применяемыми ими авиабомбами, а теперь они будут применять на фронте ФАБ-3000, которая гораздо мощнее любых предыдущих, которые они сбрасывали ранее», — сказал он.

Также Меркурис допустил, что ФАБ-3000 будут использовать в сочетании с бомбами меньшего калибра.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000. Также в стране многократно нарастили объемы выпуска ФАБ-500.

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      Даниил Иринин
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