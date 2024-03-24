В Венгрии предупредили о последствиях отправки западных войск на Украину

Сийярто: отправка западных войск на Украину грозит конфликтом между НАТО и РФ

Отправка западных войск на Украину грозит конфликтом между НАТО и Россией, который может привести к новой мировой войне, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе радиостанции Kossuth

По его мнению, некоторые западные политики «злоупотребляют пятой статьей Североатлантического договора», рассуждая об отправке войск на Украину. Она предусматривает коллективную оборону членов альянса в случае нападения на одного из них.

«В случае отправки наземных войск невозможно было бы избежать конфронтации между государством НАТО, направляющим свои войска, и Россией, и с этого момента ссылка на пятую статью представляла бы реальную угрозу начала мировой войны», — заявил он.

Сийярто напомнил, что НАТО — это оборонительный альянс и подчеркнул, что было бы совершенно неприемлемо, если бы кто-то из его членов ввязался в военный конфликт, «основываясь на решении, принятом без учета здравого смысла», а затем попросил остальных участников присоединиться к нему.

Глава МИД также подтвердил, что, по его мнению, Россия не представляет угрозы для НАТО и для отдельных его членов. Он уверен, что Москве было бы нелогично нападать на страну, которая состоит в сильнейшем оборонном альянсе мира.

Ранее Сийярто заявил об охватившем европейских лидеров «военном психозе», превращая конфликт между Россией и Украиной в личное дело.

