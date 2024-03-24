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07:54, 24 марта 2024Россия

В Запорожье назвали предупреждения США о терактах в России хитрым планом

Рогов: предупреждения США о терактах в России были хитрым планом

Предупреждения посольства Соединенных Штатов Америки в России о терактах на территории РФ представляли собой информационный шум и являлись своеобразным хитрым планом, чтобы продемонстрировать свою осведомленность и значимость, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА Новости.

Рогов добавил, что в сообщениях американского посольства не было какой-либо конкретики и пользы, и данные предупреждения скорее были направлены на разжигание паники в российском обществе. «Если в США знали о готовящемся теракте, то почему не передали точные данные замысла нападения и возможных исполнителей? На эти вопросы ещё предстоит ответить», — высказался он.

Ранее Рогов прокомментировал заявление министра обороны США Ллойда Остина о военных действиях с Россией в случае поражении Украины. Политик сравнил его с маньяком, одержимым планом уничтожить весь мир.

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      Маргарита Пименова
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