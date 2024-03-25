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12:38, 25 марта 2024Забота о себе

Аллергикам подсказали способы уменьшить интенсивность реакции на пыльцу

Аллерголог Шах посоветовала применять спреи против аллергии до начала цветения

Фото: Unsplash

Аллергики могут заранее подготовиться к сезону цветения и уменьшить интенсивность реакции на пыльцу, считают американские аллергологи Нана Миреку и Рахна Шах. Способы сделать это они подсказали в интервью U.S. News.

Специалистки считают, что для эффективной борьбы с аллергией в первую очередь нужно вычислить триггер, который провоцирует симптомы. Миреку уточнила, что первыми цветут деревья, далее опыляются травы, а в конце лета или в начале осени наступает очередь сорных трав, таких как полынь или лебеда. Врач отметила, что установить аллерген можно с помощью специальных тестов, однако сложность состоит в том, что у многих людей есть аллергия сразу на несколько растений.

Шах посоветовала с наступлением сезона цветения держать окна жилища и машины закрытыми, после возвращения домой сразу снимать одежду, в которой человек был на улице, и стирать ее. «Назальные спреи, отпускаемые без рецепта, могут помочь облегчить симптомы, но чтобы они начали действовать требуется некоторое время, поэтому лучше начинать применять их уже в марте», — считает аллерголог.

Также, по словам Шах, уменьшить симптомы поллиноза могут антигистаминные препараты, но использовать их можно лишь после консультации с врачом. Если подобный препарат перестает помогать, она рекомендовала заменить его на аналог. По ее словам, научных доказательств эффективности этого метода нет, но на практике он часто работает.

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      Екатерина Улитина
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