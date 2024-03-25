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15:25, 25 марта 2024Среда обитания

У замуровавшего чужую квартиру депутата нашли прописку в крупнейшем ЖК Москвы

У депутата, замуровавшего чужую квартиру в ТЦ, нашли 83 м² квартиру в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бывший депутат дербентского парламента, который замуровал чужую квартиру в торговом центре, располагает жильем в крупнейшем жилищном комплексе Москвы. Об этом стало известно изданию «Акценты».

По сведениям журналистов, экс-депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров прописан в ЖК «Гранд Парк». Его семья владеет квартирой площадью 83 квадратных метра. До центра столицы оттуда можно добраться меньше чем за полчаса, а в полутора километрах от него располагается ТРЦ «Авиапарк». На территории комплекса находится частная школа, поблизости есть рестораны и ландшафтный парк.

Аналогичная жилплощадь в «Гранд Парке» оценивается почти в 44 миллиона рублей. При этом, по официальным данным, доход парламентария составлял около 1,5 миллиона рублей в год.

Членства в партии Омарова лишили после того, как выяснилось, что, получив отказ на выкуп чужой квартиры, депутат обнес стенами ТЦ жилье горожанки. Для постройки коммерческой недвижимости ему удалось выкупить три из четырех квартир в одноэтажном жилом доме. Глава республики действия Омарова назвал «маразмом» и «полным беспределом».

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      Виктория Клабукова
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