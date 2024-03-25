Иностранный футболист клуба РПЛ сравнил жизнь в России и Чили

Сааведра из «Сочи» заявил, что не видит большой разницы в жизни в России и Чили

Чилийский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Игнасио Сааведра сравнил жизнь в России и на родине. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам иностранного футболиста клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), он не видит большой разницы. «Сочи лично мне очень напоминает наши города. Единственное, здесь город показался мне очень спокойным и безопасным, тогда как в Чили есть районы, в которых опасно гулять ночью», — заявил Сааведра.

Спортсмен также сравнил цены в двух странах. «Цены плюс-минус одинаковые, может быть, из-за изменения курса валют цены на еду в России подешевле», — добавил он.

25-летний футболист пополнил состав «Сочи» в январе этого года и провел за новую команду два матча в чемпионате России. Он перешел на правах свободного агента из «Универсидад Католика».