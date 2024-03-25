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18:07, 25 марта 2024Культура

Кэмерон Диас стала матерью во второй раз

Кэмерон Диас рассказала, что у нее родился второй ребенок

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

51-летняя американская актриса и модель Кэмерон Диас стала матерью во второй раз. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала пост с рисунком, на котором было написано «Маленькая птичка нашептала мне», а также отметила, что не будет показывать лицо новорожденного ради сохранения конфиденциальности.

Мы так счастливы и невероятно рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он потрясающий, мы так счастливы, что он теперь с нами! Ради безопасности и конфиденциальности наших детей мы не будем публиковать никаких фото, но поверьте, он действительно очень милый

Кэмерон Диас

Актриса подчеркнула, что теперь ее семья наполнена благодарностью и счастьем.

В 2015 году артистка вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Спустя четыре года после свадьбы у пары родилась дочь Рэддикс, лицо которой Диас до сих пор скрывает от публики.

Год назад актрису заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру. Отмечалось, что после того как артистка закончит работу над боевиком с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix, она перестанет сниматься.

«Эти десятичасовые рабочие дни отнимали у нее много сил, и она ненавидит быть вдали от Рэддикс. Больше всего на свете Кэмерон любит быть мамой», — рассказывал источник, близкий к актрисе.

Ранее солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о воспитании пятерых детей.

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      Анастасия Астахова
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