Кэмерон Диас рассказала, что у нее родился второй ребенок

51-летняя американская актриса и модель Кэмерон Диас стала матерью во второй раз. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала пост с рисунком, на котором было написано «Маленькая птичка нашептала мне», а также отметила, что не будет показывать лицо новорожденного ради сохранения конфиденциальности.

Мы так счастливы и невероятно рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он потрясающий, мы так счастливы, что он теперь с нами! Ради безопасности и конфиденциальности наших детей мы не будем публиковать никаких фото, но поверьте, он действительно очень милый Кэмерон Диас

Актриса подчеркнула, что теперь ее семья наполнена благодарностью и счастьем.

В 2015 году артистка вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Спустя четыре года после свадьбы у пары родилась дочь Рэддикс, лицо которой Диас до сих пор скрывает от публики.

Год назад актрису заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру. Отмечалось, что после того как артистка закончит работу над боевиком с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix, она перестанет сниматься.

«Эти десятичасовые рабочие дни отнимали у нее много сил, и она ненавидит быть вдали от Рэддикс. Больше всего на свете Кэмерон любит быть мамой», — рассказывал источник, близкий к актрисе.

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