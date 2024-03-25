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22:23, 25 марта 2024Россия

Воробьев заявил об угрозе перехода огня с «Крокус Сити Холла» на другие здания

Воробьев: была опасность перехода огня с «Крокус Сити Холла» на другие здания

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Во время пожара в «Крокус Сити Холле» существовала опасность перехода огня на другие здания, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что «Крокус» представляет собой неразрывную цепь зданий. «Была заметная опасность, что огонь может распространиться на еще более серьезные объекты», — указал глава региона.

Этого удалось избежать благодаря работе пожарных и спасателей, добавил политик.

Ранее стало известно, что площадь обрушения крыши «Крокус Сити Холла» после теракта 22 марта составила семь тысяч квадратных метров. Площадь возгорания в здании концертного зала составила 12,9 тысячи квадратных метров.

МЧС заявило о разборе 90 процентов завалов в зрительном зале «Крокус Сити Холла».

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      Марина Совина
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