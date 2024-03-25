МИД Венгрии призвал к международному взаимодействию в борьбе с терроризмом

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал к международной работе в борьбе с терроризмом

Венгрия решительно осуждает террористический акт в «Крокус Сити Холле» и призывает к международной работе в борьбе с терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с ТАСС.

«Мы должны бороться на глобальном уровне с террором. Это очевидно, что это глобальный вызов, и для того, чтобы бороться с ним, нам необходимо международное взаимодействие», — призвал Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что его страна «шокирована снимками и видео, которые были сделаны в "Крокус сити холле"», а также «самым суровым образом» осуждает террористический акт.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» был атакован перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в комплекс и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри, а затем подожгли концертный зал.