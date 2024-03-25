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20:30, 25 марта 2024Спорт

Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

Хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Amber Searls-USA TODAY Sports / Reuters

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

На этой неделе хоккеист забросил семь шайб и сделал одну результативную передачу в четырех матчах. Второй звездой был признан нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, третьей — форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в НХЛ за всю историю. До лидирующего канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось 46 шайб.

Всего в текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 67 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. «Вашингтон» с 79 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции и имеет шансы выйти в плей-офф.

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      Анастасия Борисова
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