Хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

На этой неделе хоккеист забросил семь шайб и сделал одну результативную передачу в четырех матчах. Второй звездой был признан нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, третьей — форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в НХЛ за всю историю. До лидирующего канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось 46 шайб.

Всего в текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 67 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. «Вашингтон» с 79 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции и имеет шансы выйти в плей-офф.