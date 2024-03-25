Посетителей начали пускать на ВДНХ только по паспорту

Посетители 25 марта смогут попасть на ВДНХ по паспорту и через главный вход

Посетители ВДНХ в понедельник, 25 марта, смогут попасть на территорию по документу, удостоверяющему личность, и только через главный вход. Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса.

«25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится на сайте комплекса.

Как уточнили в пресс-службе ВДНХ, такой режим работы комплекса связан с соблюдением повышенных мер безопасности. На входе у посетителей досматривают личные вещи, передает ТАСС.

В понедельник, 25 марта, для посещения на ВДНХ открыты павильоны Армении, Казахстана, Белоруссии и Молдавии. Также там работает несколько выставок, сообщили в пресс-службе комплекса.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.

