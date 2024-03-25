Рекордная результативная серия Кучерова в НХЛ прервалась

Рекордная 13-матчевая результативная серия Никиты Кучерова в НХЛ прервалась

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не отметился набранными очками в матче регулярного чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 25 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Анахайма». У Кучерова прервалась 13-матчевая результативная серия в НХЛ, это было личным рекордом россиянина.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 70 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил 41 шайбу и сделал 82 результативные передачи. Форвард возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.