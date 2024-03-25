В СПЧ рассказали об условиях содержания террористов из «Крокуса» в СИЗО

Член СПЧ Меркачева допустила отправку террористов в СИЗО «Лефортово»

Обвиняемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» мужчины, вероятнее всего, будут содержаться в СИЗО «Лефортово», предположила в разговоре с «Лентой.ру» правозащитница, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она объяснила, что в этом СИЗО содержат самых опасных преступников.

«Я думаю, они будут в "Лефортово", никаких других вариантов нет. Туда помещают самых страшных террористов. Все люди, которые участвовали в последних громких терактах, содержались именно там», — сказала Меркачева.

По словам правозащитницы, «Лефортово» — самый строгий изолятор. Там исключено проникновение мобильных телефонов в камеры, нет межкамерной связи, заключенные находятся в полной изоляции и не могут контактировать друг с другом.

«В остальном эти мужчины будут содержаться так же, как и все другие: у нас нет отдельных камер для террористов, отдельных правил внутреннего распорядка. Все общее, вне зависимости от того, кто в чем обвиняется», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» до 22 мая.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Рачабализоде Саидакрами Муродали, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Граждане пришли на концерт группы «Пикник», когда террористы открыли по ним прицельный огонь и подожгли здание. Площадь возгорания составила около 12,9 тысячи квадратных метров.

По неофициальным данным, теракт унес жизни 144 человек.