Стало известно об ударах по центру принятия решений на Украине. В Киеве уничтожен объект СБУ

«ВО»: ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений СБУ в Киеве

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли серию артиллерийских ударов по центрам принятия решений в Киеве. В частности, был поражен один из столичных объектов Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно из материала Telegram-канала «Военный обозреватель» («ВО»).

В Минобороны России пока не комментировали поступающие сообщения. Известно, что в районе полудня в Киеве прозвучало три мощных взрыва. По словам очевидцев, взрывы раздались в центральном районе украинской столицы спустя некоторое время после объявления воздушной тревоги.

Сообщается об уничтожении еще одного объекта в Киеве

Информация о том, как именно был нанесен удар по объекту в украинской столице, разнится. Удар по центру принятия решений был нанесен либо с помощью гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», либо с помощью сверхзвуковых ракет «Оникс». О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Фото: Vadim Ghirda / AP

В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» отмечают, что в результате ракетного удара было также уничтожено здание бывшего Штаба гражданской обороны Украины. «Неизвестно, что именно располагалось в данной постройке на текущий момент», — дополняют авторы публикации.

Кроме того, ВС России поразили два западных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. Информацию об этом подтвердили источники ТАСС в силовых структурах. Собеседники агентства добавили, что в экипаже находились наемники из стран НАТО.

Россия на прошлой неделе в качестве возмездия за Белгород нанесла удары по центрам принятия решений

Минобороны России на прошлой неделе заявило, что массированные удары по территории Украины с 16 по 22 марта наносились как удары возмездия в ответ на атаки и обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных российских районов — в первую очередь Белгородской области.

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Как утверждалось, были поражены центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Отмечалось, что за эти дни ВС РФ нанесли 49 таких ударов. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Среди прочего особого вооружения применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетные комплексы, а также беспилотники. За неделю под удары попали объекты в Киеве, Харькове и Николаеве.