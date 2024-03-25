Тренер СКА объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина

Ротенберг объяснил вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина травмами защитников

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Его слова приводит Sports.ru.

Ротенберг заявил, что травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде турнира, повлияли на исход серии. «У "Автомобилиста" мастеровитые ребята, много иностранцев. У нас молодая команда», — подчеркнул он.

Ранее 25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.

СКА впервые за 10 лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина. Под руководством Ротенбурга команда не дошла до финала турнира во всех трех сезонах: до этого клуб дважды проиграл московскому ЦСКА в финале Западной конференции.