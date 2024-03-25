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23:16, 25 марта 2024Спорт

Тренер СКА объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина

Ротенберг объяснил вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина травмами защитников

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Его слова приводит Sports.ru.

Ротенберг заявил, что травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде турнира, повлияли на исход серии. «У "Автомобилиста" мастеровитые ребята, много иностранцев. У нас молодая команда», — подчеркнул он.

Ранее 25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.

СКА впервые за 10 лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина. Под руководством Ротенбурга команда не дошла до финала турнира во всех трех сезонах: до этого клуб дважды проиграл московскому ЦСКА в финале Западной конференции.

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      Анастасия Борисова
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