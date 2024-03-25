В Херсонской области рассказали о борьбе с украинскими диверсантами

Сальдо: в Херсонской области спецслужбы ловят диверсантов до совершения диверсий

Украинские диверсанты предпринимают попытки проникнуть в Херсонскую область, однако российские спецслужбы ловят их до совершения диверсий. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, подготовленные Киевом диверсанты пытаются проникнуть на территорию региона, чтобы вербовать местное население. Однако противодействующие им спецслужбы работают достаточно эффективно и зачастую ловят злоумышленников до того, как они осуществляют запланированные действия.

«Буквально уже несколько таких действий привели к тому, что их (диверсантов — прим. "Ленты.ру") вскрывают до того, как кто-то планирует провести диверсионные действия», — рассказал глава региона.

Ранее Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины сменили тактику на херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры. Он отметил, что для этого украинские военные используют артиллерию, включая кассетные боеприпасы и минометы.