Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным

Полет авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для данного вида российского оружия. Об этом сообщает YouTube-канал Military TV.

«Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент», — отметили журналисты.

Новая разработка российских инженеров существенно изменила облик боевых действий в зоне спецоперации благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, резюмировали эксперты.

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя из-за отсутствия должного военного потенциала. По его словам, украинские войска, в отличие от российских, испытывают нехватку добровольцев.

Кроме того, ранее наемник Вооруженных сил Украины из Эстонии признал превосходство российских войск над украинской армией в вопросе вооружения. Он отметил, что Россия обладает современным оружием, которое имеет решающее значение для победы в конфликте.