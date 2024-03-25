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05:30, 25 марта 2024Мир

Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией

Мария Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией. Об этом она заявила в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу. Запись беседы опубликована в ее Telegram-канале.

По ее словам, современные американцы боятся говорить вслух о важных для них вещах. «Но не из-за их природы, нет, они хотят быть свободными», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что граждане США предпочитают не иметь дела с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб.

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), на которую теперь возлагают ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». По ее словам, американцы приложили руку к тому, чтобы создать ИГ, которая бесконтрольно совершает жуткие теракты по миру.

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      Марина Совина
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