Мария Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией. Об этом она заявила в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу. Запись беседы опубликована в ее Telegram-канале.

По ее словам, современные американцы боятся говорить вслух о важных для них вещах. «Но не из-за их природы, нет, они хотят быть свободными», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что граждане США предпочитают не иметь дела с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб.

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), на которую теперь возлагают ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». По ее словам, американцы приложили руку к тому, чтобы создать ИГ, которая бесконтрольно совершает жуткие теракты по миру.