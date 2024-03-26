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12:21, 26 марта 2024Силовые структуры

В Госдуме высказались о дискуссии на тему возвращения смертной казни в России

Депутат Синельщиков заявил об отсутствии моратория на смертную казнь в России

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал дискуссии о возможной отмене моратория на смертную казнь в России. В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержал версию о том, что мораторий на исключительную меру наказания в рамках действующего законодательства уже не действует.

«Моратория нет, мораторий завершился много лет назад. (...) В Уголовном кодексе есть целых шесть статей, предусматривающих смертную казнь, и в общей части, и в особенной части. Никто их не отменял, никакой суд не признавал это неконституционным. Судьи имеют право выносить такие приговоры», — считает парламентарий.

Он также ответил на вопрос о том, стоит ли возвращать смертную казнь в российскую правоприменительную практику. «Стоит ли возвращать — закон должен работать. Закон есть, и он должен работать: его никто не изменил, не отменил. (...) Большинство населения все-таки за то, чтобы действовал в исключительных случаях этот закон», — сказал Синельщиков.

Депутат также предоставил «Ленте.ру» текст проекта постановления Госдумы от КПРФ от 25 октября 2019 года, авторы которого заявили о необходимости возобновить практику назначения и применения смертной казни. Инициаторами выступили депутаты Геннадий Зюганов, Николай Коломейцев, Иван Мельников, Николай Харитонов и сам Синельщиков.

В документе содержится призыв признать необоснованным приостановлением действия части 2 статьи 20 Конституции России, устанавливающей возможность применения в стране смертной казни в качестве исключительной меры наказания. Инициатива, однако, развития не получила, заявил Синельщиков.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат ГД Александр Спиридонов. По его мнению, терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление. Вину перед родственниками и обществом нельзя искупить даже за пожизненный срок.

Обсуждение возможности снятия моратория на смертную казнь началось после террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его жертвами стали 139 человек, а ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

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В Совета по правам человека при президенте (СПЧ) инициативу раскритиковали. Так, член СПЧ Ева Меркачева выразила уверенность в том, что в России нельзя снимать мораторий на смертную казнь. По убеждению правозащитницы, террористов и других преступников, которых при снятии моратория ждала бы смертная казнь, нужно изучать, чтобы вычислить сам механизм совершения подобных преступлений и предотвратить их в будущем.

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      Варвара Кошечкина
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