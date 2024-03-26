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17:45, 26 марта 2024Экономика

Директор экс-фабрики Порошенко опротестовал ее передачу России

Решение о передаче России экс-фабрики Порошенко опротестовал в суде ее директор

Фото: Юрий Сорокин / РИА Новости

Директор кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), основными владельцами которой являлись экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей, опротестовал решение о передаче предприятия в доход РФ, сообщили ТАСС в Октябрьском районном суде Липецка.

В инстанции отметили, что в апелляционной жалобе Олега Казакова содержатся недостатки, в случае устранения которых ее передадут в областной суд для назначения даты заседания. Пока же заявление оставили без движения.

Решение по делу о липецкой фабрике Порошенко было принято 19 февраля. Суд постановил обратить в доход России ее акции, а также доли в уставном капитале «Рошен», принадлежавшие «Центрально-Европейской кондитерской компании» и Казакову. Помимо этого, суд запретил деятельность владельцев предприятия на территории РФ, признав ее экстремистской.

Украинская корпорация Roshen считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. С 2017 года компания остановила работу фабрики в Липецке. Производство было законсервировано.

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      Дмитрий Воронин
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