Россиянка покинула WTA-1000 из-за проблем со здоровьем

Российская теннисистка Калинская покинула WTA-1000 из-за проблем со здоровьем

Российская теннисистка Анна Калинская покинула WTA-1000 в Майами из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

Спортсменка поделилась, что была настроена сыграть с гречанкой Марией Саккари, но, к сожалению, проблемы со здоровьем ей это не позволяют. О каких именно недугах идет речь, не уточняется.

23 февраля Калинская вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае. В полуфинале она оказалась сильнее первой ракетки мира Иги Свентек. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Ранее теннисистка Калинская рассказала, почему приняла решение переехать в США. Девушка объяснила, что осталась в Майами из-за погодных условий и удобного местоположения корта. Также 25-летней спортсменки нравится жаркий климат американского города.