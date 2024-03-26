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06:57, 26 марта 2024Спорт

Россиянка покинула WTA-1000 из-за проблем со здоровьем

Российская теннисистка Калинская покинула WTA-1000 из-за проблем со здоровьем
Анна Калинская

Анна Калинская. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская теннисистка Анна Калинская покинула WTA-1000 в Майами из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

Спортсменка поделилась, что была настроена сыграть с гречанкой Марией Саккари, но, к сожалению, проблемы со здоровьем ей это не позволяют. О каких именно недугах идет речь, не уточняется.

23 февраля Калинская вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае. В полуфинале она оказалась сильнее первой ракетки мира Иги Свентек. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

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Ранее теннисистка Калинская рассказала, почему приняла решение переехать в США. Девушка объяснила, что осталась в Майами из-за погодных условий и удобного местоположения корта. Также 25-летней спортсменки нравится жаркий климат американского города.

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      Марина Совина
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