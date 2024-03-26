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17:38, 26 марта 2024Наука и техника

«Ростех» поставил роботизированные пулеметы в зону СВО

«Ростех» поставил платформы дистанционного управления танковым пулеметом в СВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» поставила доработанные платформы дистанционного управления танковым пулеметом, которые позволяют превращать пулеметы в роботизированную систему, в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«"Ростех" передал в зону СВО доработанные платформы дистанционного управления пулеметом. Устройства усовершенствованы с учетом реального боевого опыта и пожеланий бойцов. Партию роботизированных модулей передал военным радиозавод "Сигнал", входящий в КРЭТ (Концерн "Радиоэлектронные технологии" — прим. «Ленты ру») госкорпорации "Ростех"», — говорится в сообщении.

Изделия позволяют в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу, находясь на большом удалении от оружия.

Модуль получил стабилизированную в двух плоскостях видеокамеру высокого разрешения с мощным зумом. Оборудование установки можно дополнить тепловизором, прибором ночного видения, дальномером и камерами собственной безопасности, которые выставляются по периметру позиций. Оператор управляет платформой при помощи терминала.

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В «Ростехе» отметили, что устройства, позволяющие дистанционно управлять танковым пулеметом калибра 7,62 миллиметра, разработали в 2023 году по запросу бойцов. Несколько изделий уже передали в зону СВО в прошлом году. Модули хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях, а доработки коснулись механических узлов, что позволило повысить надежность и практичность изделия.

Ранее в марте исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что российские разработчики работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования.

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      Даниил Иринин
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