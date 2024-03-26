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05:01, 27 марта 2024Экономика

В России захотели нанимать мигрантов на работу по новому

Госкомпания «Работа в России» станет оператором организованного набора мигрантов

Госкомпания «Работа в России» станет оператором организованного набора мигрантов. Инициативу найма мигранта по новой схеме выступил Минтруд, передает ТАСС.

«"Работа в России" будет заключать соглашения с работодателями, осуществляющими организованный набор мигрантов, вести реестр таких работодателей, проводить подбор сотрудников адресно, под потребности российских работодателей», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что трудовой договор с мигрантами планируют ограничить двухлетним сроком. «Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок», — говорится в тексте законопроекта Минтруда, который направлен в Госдуму.

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      Марина Совина
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