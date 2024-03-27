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14:08, 27 марта 2024Спорт

17-летний футболист превзошел достижение Пеле в сборной Бразилии

Эндрик превзошел достижение Пеле, забив два гола в первые 49 минут за Бразилию

Фото: Juan Medina / Reuters

17-летний футболист Эндрик превзошел достижение Пеле в сборной Бразилии. Об этом сообщает OK Diario.

Нападающий забил два мяча в первых двух матчах в составе национальной команды. 23 марта Эндрик принес сборной победу в товарищеском матче над Англией (1:0). Также он отличился в игре со сборной Испании (3:3).

На то, чтобы забить два мяча за сборную Бразилии, Эндрику потребовалось 49 минут. Пеле потратил на это 64 минуты, Роналдо — 529 минут.

В настоящее время форвард выступает за бразильский «Палмейрас». Летом 2024-го футболист пополнит состав мадридского «Реала».

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      Дарья Коршунова
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