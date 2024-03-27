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19:19, 27 марта 2024Экономика

«АвтоВАЗ» запатентует два названия для будущих автомобилей

«АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию названий Ursus и Terum

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию двух товарных знаков для будущих автомобилей. Об этом сообщает Autonews.

Производитель решил запатентовать названия Ursus и Terum, которые можно использовать для выпуска легковых автомобилей, запчастей, комплектующих, игрушечных машин и конструкторов. Кроме того, под указанными брендами могут предоставлять услуги автомойки и полировки, тюнинга и восстановления двигателей.

«Мы патентуем заранее названия для новых автомобилей, которые планируем выпускать в рамках партнерских проектов. Не факт, что все они будут использованы», — пояснили в пресс-службе автопроизводителя

Днем ранее компания уже подала заявку на регистрацию товарных знаков Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Как отметили в компании, такое количество не означает скорого запуска производства. Практика регистрировать названия «с запасом» является обычной мерой.

Горьковский автомобильный завод подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Volga и логотипа для автомобилей в виде оленя. Под этим товарным знаком собираются выпускать легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

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      Вячеслав Агапов
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