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18:20, 27 марта 2024Спорт

Фетисов предостерег желающих поехать на Олимпиаду российских спортсменов

Фетисов: спортсменам, кто поедет на Олимпиаду-2024, дальше жить в нашем обществе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предостерег российских спортсменов, которые желают поехать на Игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Они должны понимать: им с этим решением как-то дальше жить в нашем обществе», — заявил Фетисов. При этом он подчеркнул, что к решению россиян, которые поедут выступать на Игры в Париже, надо относиться с уважением, так как у них может не быть другого шанса.

26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Пeсков заявил, что любой отечественный спортсмен, оcудивший специальную военную операцию (СВО) ради Олимпиады, «стал бы иcчадием ада». Он подчеркнул, что МОК убрал это условие из пункта требований, а значит, россияне могут поехать на Игры.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет решил допустить россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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