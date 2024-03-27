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16:38, 27 марта 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал упражнение для укрепления колен

Фото: Maksym Azovtsev / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Александр Мироненко посоветовал упражнение для укрепления колен. Его слова приводит издание «Вокруг света».

Исходное положение — встаньте на одно колено, согнув обе ноги под прямым углом. Далее выпрыгните из этого положение вбок и встаньте на другое колено. После этого поднимитесь на опорную ногу, сделайте мах вперед согнутой ногой и вернитесь. Затем повторите упражнение в другую сторону.

«Это хорошее упражнение для развития стабильности колена и обучения мышц работе в изометрическом режиме», — объяснил специалист. Мироненко добавил, что важно сохранять пружинистость как в коленях, так и в голеностопных суставах.

Ранее Мироненко назвал эффективное упражнение, которое помогает сделать живот подтянутым. Он предложил делать сложный вариант скручиваний.

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