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14:45, 27 марта 2024Наука и техника

Прототип iPhone 16 показали на фото

Appleinsider: iPhone 16 получит новые камеры и кнопку для фотографирования

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Китайские инсайдеры показали ранние прототипы iPhone 16. Об этом сообщает издание Appleinsider.

На изображениях, опубликованных в китайской соцсети Weibo, авторы показали якобы точные макеты новых смартфонов Apple. Журналисты обратили внимание, что в целом дизайн iPhone останется без изменений, однако стартовые аппараты iPhone 16 и 16 Plus получат камеры, ориентированные вертикально. В актуальных смартфонах камеры ориентированы по диагонали.

Также на фото показали новую кнопку, которая вместе с кнопкой «Действие» появится на боковой рамке устройств. По нажатию на эту кнопку будет срабатывать виртуальный затвор камеры.

Судя по прототипу iPhone 16 Pro, флагманские девайсы серии выйдут с тройной камерой и дополнительной кнопкой. Также инсайдер показал, что модель 16 Pro будет немного шире 15 Pro, а также иметь более крупный дисплей.

В середине февраля корейские источники рассказали, что будущие флагманы Apple получат версии с двумя терабайтами встроенной памяти. Также девайсы могут получить рекордный в истории iPhone аккумулятор.

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      Андрей Ставицкий
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