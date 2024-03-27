Модернизированные «Бореи-АМ» заложат в 2024 году

ТАСС: две АПЛ модернизированного проекта «Борей-АМ» заложат в 2024 году

Две атомные подводные лодки (АПЛ) модернизированного проекта 955АМ «Борей-АМ» заложат на предприятии «Севмаш» в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В этом году для Северного и Тихоокеанского флотов заложат по атомному крейсеру модернизированного проекта 955АМ "Борей-АМ". Все они были законтрактованы в 2021 году», — сказал собеседник агентства.

По его словам, с учетом уже построенных и строящихся «Бореев» планируется, что в этом десятилетии в составе Северного и Тихоокеанского флотов будет по шесть атомных подводных ракетных крейсеров этого проекта. Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации нет.

В феврале в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга подлодки «Князь Пожарский» проекта 955А.

В декабре 2023 года генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») Михаил Будниченко сообщил, что в ближайшие годы Военно-морскому флоту России передадут три подлодки проекта 955А.