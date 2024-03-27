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13:35, 27 марта 2024Россия

Названа возможная причина прорыва на руднике «Пионер» в Приамурье

ТАСС: прорыв на руднике «Пионер» в Приамурье мог произойти из-за скопления воды

Фото: МЧС России / ТАСС

Прорыв на руднике «Пионер» в Приамурье мог произойти из-за скопления воды. Об этом со ссылкой на представителей оперативных служб сообщает ТАСС.

По словам неназванного собеседника агентства, горная порода могла обвалиться из-за слишком большого количества воды в карьере над выработкой.

«Вместе с ней провалилась порода, отделявшая карьер от выработок рудника. Вода должна была своевременно откачиваться», — озвучил возможную причину аварии сотрудник экстренных служб.

27 марта аварийно-спасательные работы на месте обвала породы приостановили из-за опасности новых прорывов.

Обрушение породы произошло в Зейском округе Приамурья вечером в понедельник, 18 марта. По факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК («Халатность»). В шахте остаются заблокированными 13 горняков.

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