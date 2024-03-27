Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:16, 27 марта 2024Наука и техника

Полковник рассказал об особенностях уничтоженных силами ПВО снарядов Vampire ВСУ

Полковник Матвийчук: снаряды РСЗО Vampire летят по предсказуемой траектории

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Снаряды чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), летят по предсказуемой траектории, поэтому Вооруженные силы России их отслеживают и сбивают, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях уничтоженных средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью снарядов он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это РСЗО ничем не отличается от предыдущих. Это реактивная система с дальностью стрельбы приблизительно 40-60 километров в зависимости от используемой ракеты. Ракеты летят по предсказуемой траектории, их видят наши радиолокационные станции, что подтверждается результатами их сбития», — отметил Матвийчук.

При этом полковник в отставке объяснил, что снаряды РСЗО Vampire представляют опасность тем, что они осколочно-фугасные.

«Многие из них несут еще системы боеприпасов, которые полностью раскладываются на составные части при попадании в цель. То есть могущество [этого РСЗО] повышено», — заключил он.

Материалы по теме:
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
Сегодня

В ночь на 27 марта над Белгородской областью средствами ПВО были перехвачены 18 снарядов чешской РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.

О том, что над Белгородской областью сбили 18 воздушных целей, также сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, один человек получил осколочные ранения — ему оказывают медицинскую помощь. Повреждения также получили девять частных домов в поселке Дубовое. Там же осколки посекли шесть автомобилей. В селе Таврово также были повреждены кровли двух частных домов и две машины.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов владельцев iPhone

      После столкновения автобусов в столице российского региона прогремел взрыв

      Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах

      Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

      Россиян призвали делать ремонт самостоятельно

      Джиган раскрыл свой вес и описал причину похудения словами «надоело быть жирным»

      На складе Wildberries под Москвой начали задерживать мигрантов

      Расправившегося с девочкой в Новый год россиянина поймали

      Раскрыта опасность бытовых химикатов для мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше