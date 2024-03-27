Полковник рассказал об особенностях уничтоженных силами ПВО снарядов Vampire ВСУ
Снаряды чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), летят по предсказуемой траектории, поэтому Вооруженные силы России их отслеживают и сбивают, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях уничтоженных средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью снарядов он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».
«Это РСЗО ничем не отличается от предыдущих. Это реактивная система с дальностью стрельбы приблизительно 40-60 километров в зависимости от используемой ракеты. Ракеты летят по предсказуемой траектории, их видят наши радиолокационные станции, что подтверждается результатами их сбития», — отметил Матвийчук.
При этом полковник в отставке объяснил, что снаряды РСЗО Vampire представляют опасность тем, что они осколочно-фугасные.
«Многие из них несут еще системы боеприпасов, которые полностью раскладываются на составные части при попадании в цель. То есть могущество [этого РСЗО] повышено», — заключил он.
В ночь на 27 марта над Белгородской областью средствами ПВО были перехвачены 18 снарядов чешской РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.
О том, что над Белгородской областью сбили 18 воздушных целей, также сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, один человек получил осколочные ранения — ему оказывают медицинскую помощь. Повреждения также получили девять частных домов в поселке Дубовое. Там же осколки посекли шесть автомобилей. В селе Таврово также были повреждены кровли двух частных домов и две машины.