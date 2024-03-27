Полковник рассказал об особенностях уничтоженных силами ПВО снарядов Vampire ВСУ

Полковник Матвийчук: снаряды РСЗО Vampire летят по предсказуемой траектории

Снаряды чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), летят по предсказуемой траектории, поэтому Вооруженные силы России их отслеживают и сбивают, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях уничтоженных средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью снарядов он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это РСЗО ничем не отличается от предыдущих. Это реактивная система с дальностью стрельбы приблизительно 40-60 километров в зависимости от используемой ракеты. Ракеты летят по предсказуемой траектории, их видят наши радиолокационные станции, что подтверждается результатами их сбития», — отметил Матвийчук.

При этом полковник в отставке объяснил, что снаряды РСЗО Vampire представляют опасность тем, что они осколочно-фугасные.

«Многие из них несут еще системы боеприпасов, которые полностью раскладываются на составные части при попадании в цель. То есть могущество [этого РСЗО] повышено», — заключил он.

В ночь на 27 марта над Белгородской областью средствами ПВО были перехвачены 18 снарядов чешской РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.

О том, что над Белгородской областью сбили 18 воздушных целей, также сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, один человек получил осколочные ранения — ему оказывают медицинскую помощь. Повреждения также получили девять частных домов в поселке Дубовое. Там же осколки посекли шесть автомобилей. В селе Таврово также были повреждены кровли двух частных домов и две машины.