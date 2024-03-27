Песков прокомментировал звонки мошенников с голосом Путина

Песков рассказал о звонке мошенников, использовавших нейросетевой голос Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал звонки мошенников с использованием сгенерированного нейросетями голоса президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Так, певице Екатерине Гуровой, исполнившей саундтрек к сериалу о событиях 2014 года на Донбассе, после премьеры поступил звонок якобы от лица главы российского государства. Авторы проекта обратились в аппарат Пескова, который «побеспокоил президента, спросил у него» о произошедшем и выяснил, что Путин ничего об этом звонке не знает.

«Когда мы убедились, что это был не он, стало ясно, что это такой дипфейк, причем абсолютно качественный», — сказал Песков в эфире Первого канала.

14 декабря 2023 года в ходе прямой линии с Владимиром Путиным студент из Санкт-Петербурга, используя изображение и голос главы государства, спросил, правда ли у него много двойников. Отвечая на вопрос, глава государства заявил, что видит на экране своего первого двойника. «Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — сказал Путин.

Ранее Песков, отвечая на аналогичный вопрос журналистов, подчеркнул, что «Путин у нас один». До этого представитель Кремля заявлял, что подобные сообщения относятся к категории абсурдных информационных уток, которые вызывают лишь улыбку.