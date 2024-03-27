Пьеха заявил об отмене всех концертов до окончания траура из-за теракта

Пьеха заявил, что возобновит концерты после окончания траура из-за теракта

Российский певец Стас Пьеха заявил о том, что отменил все свои запланированные выступления до окончания траура по жертвам теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии «Русского Радио», передает NEWS.ru.

Исполнитель поведал, что его команда возобновит концертную деятельность после 29 марта, а также назвал артистов «рупором», который может транслировать важные события и доносить до общества правильные слова. Пьеха подчеркнул, что считает себя именно таким человеком.

«Как только траур заканчивается, мы продолжаем гастролировать, потому что артист может не только развлекать, но и заставить людей и сопереживать, чувствовать сопричастность к событию, говорить какие-то вещи и петь песни, как мы сегодня поем», — поделился музыкант.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о восстановлении «Крокуса» после теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером пятницы, 22 марта. Несколько человек вошли в концертный зал и открыли огонь по охране и посетителям, после чего подожгли помещение. По данным на 27 марта, число жертв выросло до 140 человек.