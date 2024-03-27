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19:42, 27 марта 2024Ценности

Полина Гагарина показала фигуру в откровенном наряде в честь 37-летия

Певица Полина Гагарина показала фигуру в белом боди в честь 37-летия

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская певица Полина Гагарина снялась в откровенном наряде в честь своего дня рождения. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 37-летняя исполнительница предстала в белом бесшовном боди без бретелей и с вырезом в области декольте, показывая фигуру. При этом звезда держала в руках стебель каллы. Кроме того, знаменитости сделали укладку и нейтральный макияж.

«37. Я бесконечно благодарю Бога за все возможности, которые у меня есть. За любимых и лучших на свете детей. За людей, которые рядом. За возможность быть нужной. За возможность приносить людям радость», — подписала Гагарина публикацию.

Ранее в марте Полина Гагарина раскрыла секрет стройной фигуры. Так, она ответила на вопрос журналистов о ее отношении к новостям о том, что многие звезды ради похудения принимают различные препараты. Оказалось, что артистка выступает против подобных методов.

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      Екатерина Ештокина
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