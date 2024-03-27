Раскрыты самые популярные способы обмана россиян косметологами

Косметолог Марият Мухина: россиян обманывают, вкалывая меньшую порцию филлера

Врач Марият Мухина раскрыла самые популярные способы обмана россиян косметологами. Соответствующий комментарий приводит «НСН».

Так, специалистка рассказала, что недобросовестные эксперты могут вкалывать клиенткам меньшую порцию препарата, чем положено, чтобы клиника сэкономила. При этом оставшуюся часть средства позже используют для другого пациента, что чревато инфицированием.

Самое страшное, что косметолог подвергает опасности жизни и здоровье женщин, ведь при использовании одного препарата на двоих невозможно гарантировать его абсолютную стерильность. Соответственно, очень высок риск инфицирования: одной женщине может передаться целый букет заболеваний от другой Марият Мухина косметолог

Помимо этого, по словам эксперта, порой косметологи вводят в губы женщины лишь часть филлера, вынуждая ее прийти на прием еще несколько раз. Кроме того, врачи также настаивают на проведении целого курса пилингов, чрезмерное использование которых может привести к разрушению верхних слоев кожи.

Среди прочего распространенным методом обмана Мухина также назвала смешанные уколы красоты, или так называемые коктейли.

«В реальности авторские коктейли, которые продаются в несколько раз дороже, чем обычные филлеры, чаще всего самые дешевые препараты, смешанные в одном флаконе. В лучшем случае они не дадут никакого эффекта, а в худшем — станут причиной иммунологических реакций организма, от образования гранулем до разрастания соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в губах», — подытожила косметолог.

Ранее в марте врач назвала эффективные способы избавления от мешков под глазами. В первую очередь офтальмолог и оптометрист из Нью-Йорка Дженнифер Цай призвала защищать кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, эксперт посоветовала всегда увлажнять кожу в данной области лица косметическими средствами.